Laura Moure cuenta su truco infalible para relajarse en el mar

LA RULETA DE LA SUERTE

El consejo de Laura Moure para desconectar junto al mar

La azafata de La ruleta de la suerte compartió un truco sencillo y personal que utiliza cada vez que necesita relajarse, y confesó qué efecto consigue en su estado de ánimo.

Arancha Mela
Durante el programa de La ruleta de la suerte, Laura Moure explicó su método preferido para encontrar calma y serenidad. Contó que lo pone en práctica siempre que visita la playa y busca desconectar de la rutina diaria.

Su recomendación sorprendió a los concursantes y al público, ya que destacó lo fácil que resulta aplicarlo. Según la azafata, este truco le permite recuperar energía y sentirse renovada después de unos minutos.

