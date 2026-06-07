Xenia Tostado destapa el lado más oscuro de Beatriz tras el trágico final de Álvaro

Xenia Tostado ha explicado cómo Beatriz afronta uno de sus momentos más extremos tras el secuestro de Juanito y la muerte de Álvaro. La actriz define su vínculo con el camionero como una “relación comercial” que termina “de la peor manera”.

La intérprete asegura que, en Sueños de libertad, Beatriz actúa llevada por el instinto de proteger al bebé de Begoña. Aunque “no quería hacerlo”, dispara a Álvaro y no se arrepiente: “Si Juanito está en peligro, va a caer quien tenga que caer”.

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