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Jesulín y Àngel Llàcer

"Es tu gala": Jesulín, protagonista del próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

TU CARA ME SUENA

Jesulín de Ubrique toma el mando del espectáculo: el avance que anticipa una gala repleta de sorpresas

El próximo programa estará marcado por el protagonismo de Jesulín de Ubrique, que promete acaparar la atención con una actuación muy esperada por los espectadores.

Borja Tamayo
Publicado:

Las primeras imágenes de la próxima gala sitúan a Jesulín de Ubrique como uno de los grandes focos de interés de la noche. El concursante afrontará un nuevo reto sobre el escenario en una entrega que promete momentos de humor, emoción y espectáculo.

En Tu cara me suena, el avance difundido deja entrever una gala cargada de sorpresas y actuaciones destacadas. El protagonismo de Jesulín se perfila como uno de los principales atractivos de un programa que buscará mantener el alto nivel de las últimas semanas.

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