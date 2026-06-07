Paula Koops se corona tras una actuación arrolladora y logra una victoria muy celebrada

Paula Koops fue la gran triunfadora de la octava gala gracias a su imitación de Raye. Su actuación combinó potencia interpretativa, presencia escénica y una ejecución muy sólida que terminó imponiéndose al resto de concursantes.

La victoria llegó tras una noche de alto nivel en Tu cara me suena, donde la artista recibió el respaldo mayoritario del jurado y de sus compañeros. Su número se convirtió en uno de los más destacados de la gala y le permitió alzarse con el triunfo final.

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