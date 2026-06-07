Andrés y Tasio encuentran una posible salida a la crisis: la propuesta que puede cambiarlo todo

La preocupación por el futuro de la fábrica sigue creciendo, pero Andrés y Tasio presentan una propuesta que podría evitar el cierre y ofrecer una alternativa a la delicada situación que atraviesa la empresa. Su plan despierta expectativas entre quienes buscan una solución urgente.

En Sueños de libertad, esta iniciativa se convierte en uno de los ejes principales de la trama. La posibilidad de mantener la actividad de la fábrica devuelve la esperanza a varios personajes y podría marcar un giro decisivo en los acontecimientos.

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