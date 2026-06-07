Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña mueve ficha con una amenaza decisiva y toma una determinación que cambia su futuro
La tensión alcanza un nuevo nivel cuando Begoña presiona a Gabriel y deja clara una decisión que puede alterar el rumbo de varias relaciones.
Begoña protagoniza uno de los momentos clave de los próximos episodios al enfrentarse a Gabriel y utilizar toda su influencia para lograr sus objetivos. La situación entre ambos se vuelve cada vez más tensa y amenaza con desencadenar nuevas consecuencias.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la protagonista deja claro que no está dispuesta a dejarle ir a París, una decisión que sorprende a su entorno y que podría tener un impacto directo en las tramas sentimentales y familiares que marcan la serie.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas