Begoña mueve ficha con una amenaza decisiva y toma una determinación que cambia su futuro

Begoña protagoniza uno de los momentos clave de los próximos episodios al enfrentarse a Gabriel y utilizar toda su influencia para lograr sus objetivos. La situación entre ambos se vuelve cada vez más tensa y amenaza con desencadenar nuevas consecuencias.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la protagonista deja claro que no está dispuesta a dejarle ir a París, una decisión que sorprende a su entorno y que podría tener un impacto directo en las tramas sentimentales y familiares que marcan la serie.

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