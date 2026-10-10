Sadakat descubre tarde el plan de Ecmel y una brutal explosión deja ciego a Kaya

La tensión dramática llega a su punto de ebullición en la serie con un acontecimiento fatídico que marcará un antes y un después en el devenir de los personajes de En tierra lejana. Pese a sus intentos por adelantarse a los acontecimientos, Sadakat termina descubriendo los oscuros movimientos de Ecmel cuando ya es irremediablemente tarde para evitar el desastre.

Una tremenda explosión sacude la ficción, dejando un rastro de destrucción y un saldo dramático irreparable: Kaya queda completamente ciego a consecuencia del atentado. Este brutal giro argumental no solo sume a los protagonistas en una profunda crisis de desesperanza, sino que desata una nueva y despiadada espiral de venganza en la que nadie estará a salvo.