Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Sabores de temporada con Arguiñano: alcachofas y puré avainillado en una receta exprés
Una propuesta ligera y nutritiva de Karlos Arguiñano que combina alcachofas frescas con un puré de patatas aromatizado con vainilla y un toque final de piñones. Fácil, original y perfecta para diario.
La temporada de alcachofas inspira a Karlos Arguiñano a presentar un plato que apuesta por la sencillez sin renunciar al sabor. La verdura se convierte en protagonista acompañada por un puré de patatas avainillado que potencia su carácter y aporta una textura suave.
El cocinero destaca que el puré puede ajustarse con leche caliente o agua de la cocción si queda demasiado denso. El resultado es una receta equilibrada, rápida y pensada para disfrutar de un producto tan completo y depurativo como la alcachofa.