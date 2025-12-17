Sabores de temporada con Arguiñano: alcachofas y puré avainillado en una receta exprés

La temporada de alcachofas inspira a Karlos Arguiñano a presentar un plato que apuesta por la sencillez sin renunciar al sabor. La verdura se convierte en protagonista acompañada por un puré de patatas avainillado que potencia su carácter y aporta una textura suave.

El cocinero destaca que el puré puede ajustarse con leche caliente o agua de la cocción si queda demasiado denso. El resultado es una receta equilibrada, rápida y pensada para disfrutar de un producto tan completo y depurativo como la alcachofa.