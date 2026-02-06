Sabores de la abuela: pimientos rellenos de arroz y carne al estilo Arguiñano

Karlos Arguiñano preparó esta receta a pedido de un espectador valenciano, rindiendo homenaje a un plato que su abuela solía cocinar. Los pimientos rojos se rellenan con una mezcla de carne picada de ternera, arroz, tomate, ajo y caldo, creando un relleno jugoso y sabroso antes de hornearlo hasta lograr una textura tierna.

La propuesta combina tradición y sencillez, resaltando ingredientes humildes con un resultado reconfortante ideal para comidas familiares. Según la gastronomía valenciana, los pimientos rellenos de arroz, conocidos como bajoques farcides, forman parte de la cocina local desde hace generaciones.