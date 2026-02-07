El mensaje más emotivo: la madre de Rosa conmueve al dedicar a Manu unas palabras que sellan una relación inolvidable

Durante la conexión en Pasapalabra para celebrar el triunfo de Rosa, su madre Irma protagonizó uno de los momentos más emotivos al dirigirse a Manu. Tras felicitar a su hija por los 2.716.000 euros conseguidos, quiso reconocer también el esfuerzo del madrileño enviándole “un abrazo grande” y destacando que “se sacrificó muchísimo”.

Conmovida, Irma afirmó: “Le quiero mucho, es como mi hijo también”, unas palabras que reflejan el fuerte lazo construido entre ambos concursantes durante sus 307 programas de convivencia y compañerismo en el concurso. El gesto puso el broche más humano a una jornada histórica.