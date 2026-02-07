Estas irresistibles aceitunas crujientes triunfan como aperitivo gracias al toque de pimentón y la técnica de Arguiñano

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el cocinero propone unas aceitunas rebozadas con pimentón, una idea rápida y original para transformar un aperitivo clásico. La elaboración combina harina, pimentón, huevo y pan rallado para lograr una textura crujiente y un sabor intenso.

Tras rebozarlas cuidadosamente, se fríen hasta dorarse, obteniendo un resultado perfecto para acompañar comidas o servir como entrante. Es un bocado sencillo, económico y pensado para triunfar en cualquier mesa gracias a su contraste de sabores.