COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Estas irresistibles aceitunas crujientes triunfan como aperitivo gracias al toque de pimentón y la técnica de Arguiñano
Una receta sencilla y sorprendente convierte unas aceitunas comunes en un bocado crujiente lleno de sabor, ideal para elevar cualquier picoteo con un toque profesional.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el cocinero propone unas aceitunas rebozadas con pimentón, una idea rápida y original para transformar un aperitivo clásico. La elaboración combina harina, pimentón, huevo y pan rallado para lograr una textura crujiente y un sabor intenso.
Tras rebozarlas cuidadosamente, se fríen hasta dorarse, obteniendo un resultado perfecto para acompañar comidas o servir como entrante. Es un bocado sencillo, económico y pensado para triunfar en cualquier mesa gracias a su contraste de sabores.