La decisión inesperada de Consuelo conmueve: deja toda su herencia a su perro y explica por qué su hijo “no la necesita”

En Y ahora Sonsoles, Consuelo explicó que ha decidido dejar toda su herencia a su perro, una decisión que ha generado impacto pero que ella defiende con serenidad. Asegura que su hijo es “muy amante de los animales” y que, además, “por suerte no lo necesita”, una razón que la reconforta al tomar esta determinación.

La mujer relató que su vínculo con su mascota se ha vuelto esencial en su vida diaria, especialmente en los últimos años. Su testimonio abrió un debate sobre decisiones hereditarias y la fuerte conexión emocional entre personas y animales, un tema cada vez más presente en la sociedad.