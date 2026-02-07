Maral irrumpe con fuerza en un explosivo drama familiar que sacude la mansión y desata tensiones imparables

En los próximos episodios de Renacer, la entrada de Maral como nueva esposa de Uras generará un ambiente de tensión inmediata en casa de Bahar. Su actitud desafiante desencadenará choques directos con Umay después de que esta la deje en evidencia frente a toda la familia, mientras Seren y Bahar planean mostrarle a Uras que su boda ha sido un error precipitado.

La convivencia se volverá cada vez más insostenible: Evren valorará marcharse al sentirse relegado, y Harun buscará confesar sus sentimientos a Çağla. Con los últimos episodios a punto de emitirse, la trama promete giros decisivos y un estallido emocional en la mansión.