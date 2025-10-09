De rozar el bote a la Silla Azul: Manu cae ante Rosa en un Rosco inesperado

Manu y Rosa han llegado empatados en segundos a El Rosco de Pasapalabra. Sin embargo, un error temprano del madrileño ha condicionado su estrategia y ha frenado su avance.

Rosa ha terminado con 21 aciertos y ha decidido no arriesgar más. Manu ha alcanzado los 20, pero no ha podido evitar la Silla Azul tras un Rosco muy ajustado.