Pasapalabra
De rozar el bote a la Silla Azul: Manu cae ante Rosa en un Rosco inesperado
Un día después de quedarse a una letra del bote, Manu ha perdido ante Rosa en un duelo marcado por un error temprano que ha cambiado el rumbo del programa.
Manu y Rosa han llegado empatados en segundos a El Rosco de Pasapalabra. Sin embargo, un error temprano del madrileño ha condicionado su estrategia y ha frenado su avance.
Rosa ha terminado con 21 aciertos y ha decidido no arriesgar más. Manu ha alcanzado los 20, pero no ha podido evitar la Silla Azul tras un Rosco muy ajustado.