Tamara Falcó entra en la polémica sobre el síndrome post aborto: "Hay unos estudios"

El Hormiguero

Tamara Falcó reaviva la polémica en El Hormiguero al defender la existencia del síndrome post aborto

La colaboradora de El Hormiguero asegura que existen estudios que prueban secuelas físicas y psicológicas tras un aborto, mientras sus compañeros discrepan y niegan evidencia científica.

Alberto Mendo
Publicado:

El debate sobre el aborto volvió a generar tensión en la tertulia de El Hormiguero. Tamara Falcó afirmó que “hay unos estudios” que confirman consecuencias físicas y mentales tras interrumpir un embarazo, citando un informe que leyó en directo. Sus compañeros Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo rechazaron su argumento y señalaron que no existe base científica que respalde ese supuesto síndrome.

La discusión surgió tras la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, apoyada inicialmente por el PP, que proponía informar a las mujeres sobre esos riesgos. Almeida acabó rectificando y admitiendo que el llamado síndrome post aborto carece de evidencia científica.

