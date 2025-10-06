Tamara Falcó reaviva la polémica en El Hormiguero al defender la existencia del síndrome post aborto

El debate sobre el aborto volvió a generar tensión en la tertulia de El Hormiguero. Tamara Falcó afirmó que “hay unos estudios” que confirman consecuencias físicas y mentales tras interrumpir un embarazo, citando un informe que leyó en directo. Sus compañeros Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo rechazaron su argumento y señalaron que no existe base científica que respalde ese supuesto síndrome.

La discusión surgió tras la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, apoyada inicialmente por el PP, que proponía informar a las mujeres sobre esos riesgos. Almeida acabó rectificando y admitiendo que el llamado síndrome post aborto carece de evidencia científica.