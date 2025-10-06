Publicidad
El Hormiguero
Tamara Falcó reaviva la polémica en El Hormiguero al defender la existencia del síndrome post aborto
La colaboradora de El Hormiguero asegura que existen estudios que prueban secuelas físicas y psicológicas tras un aborto, mientras sus compañeros discrepan y niegan evidencia científica.
El debate sobre el aborto volvió a generar tensión en la tertulia de El Hormiguero. Tamara Falcó afirmó que “hay unos estudios” que confirman consecuencias físicas y mentales tras interrumpir un embarazo, citando un informe que leyó en directo. Sus compañeros Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo rechazaron su argumento y señalaron que no existe base científica que respalde ese supuesto síndrome.
La discusión surgió tras la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, apoyada inicialmente por el PP, que proponía informar a las mujeres sobre esos riesgos. Almeida acabó rectificando y admitiendo que el llamado síndrome post aborto carece de evidencia científica.