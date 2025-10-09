Publicidad
Pasapalabra
Manu improvisa un remix infantil en La Pista y desata las carcajadas en plató
El concursante ha mezclado canciones populares en un intento por acertar el tema, provocando un momento cómico que ha hecho reír a Roberto Leal y al público.
La canción popular propuesta en La Pista de Pasapalabra ha desconcertado a Manu y Rosa. Roberto Leal ha bromeado con que no era conocida justo en los barrios de los concursantes, tras ver que ninguno acertaba.
Manu ha improvisado con versos de canciones infantiles, como “Hay que vaca tan salada”. Roberto ha rematado entre risas: “Le cabe todo”, al ver lo que encajaba en la melodía.