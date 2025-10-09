Publicidad
Pasapalabra
Manu se luce con su poema a los invitados de Pasapalabra: "Han sido de Luxe"
El concursante ha vuelto a sorprender con su creatividad al dedicar unos versos personalizados a Josema Yuste, Pastora Vega, Supremme de Luxe y Óscar Pereiro.
Manu ha cerrado este programa de Pasapalabra con un poema que ha encantado a los invitados. Roberto Leal ha destacado su capacidad para combinar concentración y creatividad en cada despedida.
Entre juegos de palabras, ha definido al grupo como un cuarteto “de Luxe” y ha dicho que se merecen “un premio, un Óscar”. Pastora ha resumido el momento: “Nos salió poeta”.