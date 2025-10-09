Publicidad
Pasapalabra
“Algo de ejercicio hago”: Manu se lo toma con humor tras rozar el bote en Pasapalabra
El concursante ha bromeado con Roberto Leal sobre su forma física, justo después de quedarse a una sola letra de ganar el segundo mayor bote del programa.
Roberto Leal ha bromeado con Manu sobre su estado físico, comentándole que se está poniendo “fuertecito”. El madrileño ha confirmado que hace ejercicio, además de seguir estudiando a fondo para Pasapalabra.
En el último Rosco, Manu volvió a alcanzar los 24 aciertos, quedándose a una letra del bote. “Si cae la breva…”, ha dicho al recordar ese momento tan esperado.