“Algo de ejercicio hago”: Manu se lo toma con humor tras rozar el bote en Pasapalabra

Roberto Leal ha bromeado con Manu sobre su estado físico, comentándole que se está poniendo “fuertecito”. El madrileño ha confirmado que hace ejercicio, además de seguir estudiando a fondo para Pasapalabra.

En el último Rosco, Manu volvió a alcanzar los 24 aciertos, quedándose a una letra del bote. “Si cae la breva…”, ha dicho al recordar ese momento tan esperado.