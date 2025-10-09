Antena 3 LogoAntena3
Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?

Pasapalabra

“Algo de ejercicio hago”: Manu se lo toma con humor tras rozar el bote en Pasapalabra

El concursante ha bromeado con Roberto Leal sobre su forma física, justo después de quedarse a una sola letra de ganar el segundo mayor bote del programa.

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal ha bromeado con Manu sobre su estado físico, comentándole que se está poniendo “fuertecito”. El madrileño ha confirmado que hace ejercicio, además de seguir estudiando a fondo para Pasapalabra.

En el último Rosco, Manu volvió a alcanzar los 24 aciertos, quedándose a una letra del bote. “Si cae la breva…”, ha dicho al recordar ese momento tan esperado.

