Manu roza el bote de Pasapalabra con 24 aciertos en un Rosco para el recuerdo

Manu ha vivido un momento clave en El Rosco de Pasapalabra al llegar a 24 aciertos y verse a sólo uno de hacer historia. Su respuesta ha sido rápida, pero la confirmación ha tardado en llegar con el habitual suspense que Roberto leal da a esta situación.

Rosa ha seguido el turno con tensión, sabiendo que podía ser su despedida. Manu estaba a un paso del segundo mayor bote del programa, en su quinta vez de verse a una respuesta de la hazaña.