¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Pasapalabra

Manu roza el bote de Pasapalabra con 24 aciertos en un Rosco para el recuerdo

El concursante ha dado una última respuesta que ha hecho contener el aliento a todo el plató, en busca de un bote de 2.218.000 euros.

Alberto Mendo
Manu ha vivido un momento clave en El Rosco de Pasapalabra al llegar a 24 aciertos y verse a sólo uno de hacer historia. Su respuesta ha sido rápida, pero la confirmación ha tardado en llegar con el habitual suspense que Roberto leal da a esta situación.

Rosa ha seguido el turno con tensión, sabiendo que podía ser su despedida. Manu estaba a un paso del segundo mayor bote del programa, en su quinta vez de verse a una respuesta de la hazaña.

