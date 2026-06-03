Rossy de Palma recuerda como vivió su juventud en Madrid en El Hormiguero

Durante su entrevista con Pablo Motos, Rossy de Palma echó la vista atrás para hablar de una etapa decisiva de su vida. La actriz compartió cómo fueron sus años de adolescencia en pleno auge de la Movida madrileña, un periodo que recuerda como especialmente intenso y transformador.

La invitada relató en El Hormiguero algunas de las experiencias que marcaron aquellos años y explicó cómo ese entorno cultural influyó en su manera de entender el arte y la creatividad. Su testimonio permitió conocer una faceta más personal de una de las figuras más singulares del panorama artístico español.

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