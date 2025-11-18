Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

Pasapalabra

El Rosco vibra con la hazaña de Rosa: 18 aciertos de golpe y presión máxima para Manu

La gallega convierte la prueba en un espectáculo con un primer turno perfecto, dejando el listón altísimo y forzando a su rival a una remontada casi imposible.

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa respondió desde la A hasta la R en su primer turno, logrando 18 aciertos consecutivos y desatando la ovación del plató. Una jugada que hacía tiempo no se veía en Pasapalabra.

Con 23 aciertos y el bote en juego, Rosa se plantó y dejó la tensión en manos de Manu. El desenlace prometía emoción hasta el último segundo de El Rosco.

Antena 3» Vídeos