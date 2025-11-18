El consejo esencial de Gotzon Mantuliz para sobrevivir a un ataque de oso

Gotzon Mantuliz visitó El Hormiguero junto a Mario Vaquerizo para hablar de su nuevo programa Cazadores de imágenes. Durante la entrevista, el presentador relató su experiencia al encontrarse cara a cara con un oso, una situación tan impactante como peligrosa.

El aventurero desveló el secreto para salir ileso: mantener la calma. Según explicó, los osos no ven al ser humano como una presa natural, pero si mostramos miedo o salimos corriendo, su instinto podría llevarlos a atacarnos. Mantener la serenidad puede salvarnos la vida.