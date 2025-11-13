De la fortuna a las deudas: la familia de Tamara perdió todo tras ganar El Gordo

Tamara tenía solo 16 años cuando su familia celebró haber ganado El Gordo de la Lotería de Navidad. Su padre y su abuelo obtuvieron 600.000 euros que parecían asegurarles el futuro. Reformaron la casa y su padre decidió abrir un bar, convencido de que sería un negocio próspero.

La alegría duró poco. El bar comenzó a perder clientes y las deudas crecieron. En 2016, su padre tuvo que cerrarlo y regresar a trabajar en la obra. Hoy, Tamara recuerda aquel premio como el inicio de una amarga lección sobre el dinero y la suerte.