Publicidad
El Hormiguero
Gotzon Mantuliz confiesa su truco para ir al baño en plena selva: “Es parte de mi día a día”
El aventurero compartió en El Hormiguero cómo se enfrenta a las necesidades básicas durante las grabaciones de Cazadores de Imágenes junto a Mario Vaquerizo, entre risas y anécdotas selváticas.
La visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo a El Hormiguero dejó momentos de humor y confesiones insólitas. Mientras presentaban Cazadores de Imágenes, su nuevo proyecto en La Sexta, Gotzon explicó cómo ha normalizado algo tan cotidiano como ir al baño en plena naturaleza.
Acostumbrado a convivir con el entorno salvaje, aseguró que para él es un acto rutinario y natural. Mario, en cambio, admitió que prefiere esperar a encontrar una gasolinera, provocando carcajadas al relatar su experiencia más surrealista durante la aventura televisiva.