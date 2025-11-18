Gotzon Mantuliz confiesa su truco para ir al baño en plena selva: “Es parte de mi día a día”

La visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo a El Hormiguero dejó momentos de humor y confesiones insólitas. Mientras presentaban Cazadores de Imágenes, su nuevo proyecto en La Sexta, Gotzon explicó cómo ha normalizado algo tan cotidiano como ir al baño en plena naturaleza.

Acostumbrado a convivir con el entorno salvaje, aseguró que para él es un acto rutinario y natural. Mario, en cambio, admitió que prefiere esperar a encontrar una gasolinera, provocando carcajadas al relatar su experiencia más surrealista durante la aventura televisiva.