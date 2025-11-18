Harun se derrumba ante Bahar y confiesa: “No he podido dejar de pensar en ti”

Tras el inesperado beso, la relación entre Bahar y Harun se ha llenado de incertidumbre. Durante el trayecto al hospital, la tensión ha crecido hasta que el jefe médico, superado por sus emociones, ha revelado la verdad.

Harun ha confesado que regresó solo para verla, incapaz de olvidarla desde la universidad. Bahar, sorprendida, ha escuchado en silencio mientras él reconocía que no sabe si busca venganza o simplemente seguir a su lado. Nada volverá a ser igual entre ellos.