El Rosco más tenso: Rosa se planta y Manu lucha por remontar con el bote millonario en juego

Tras un inicio igualado, Rosa encadenó aciertos y cerró su Rosco con una jugada impecable. Manu, con ventaja inicial, se vio obligado a arriesgar para alcanzar el marcador.

El plató de Pasapalabra contuvo la respiración mientras el madrileño intentaba completar la remontada. El suspense se prolongó con cada respuesta, con 2.404.000 euros en juego.