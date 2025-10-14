Publicidad
Pasapalabra
Rosa sorprende con una confesión sobre Dragon Ball y hace pleno en ¿Dónde Están?
La concursante ha revelado que veía la serie a escondidas durante su infancia, justo antes de acertar todas las palabras del panel dedicado a Goku.
Rosa ha contado en Pasapalabra que veía Dragon Ball con su hermano sin que su madre lo supiera. La confesión ha surgido al elegir a Goku como personaje en ¿Dónde Están?.
La elección ha sido acertada: Rosa ha resuelto el panel a la primera. Roberto Leal ha comentado que no esperaba esa conexión con una serie tan emblemática.