Rosa roza el bote en Pasapalabra: se queda a dos letras de ganar 2.584.000 euros

El duelo comenzó igualado, con Manu ligeramente por delante tras la primera vuelta. Sin embargo, Rosa mantuvo la calma y fue sumando aciertos hasta superar a su rival.

Con 23 respuestas correctas y segundos aún en el reloj, la gallega rozó el bote de 2.584.000 euros. Manu, por su parte, tendrá que enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa de Pasapalabra.