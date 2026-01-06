Antena3
Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

Rosa roza el bote en Pasapalabra: se queda a dos letras de ganar 2.584.000 euros

La concursante gallega protagonizó un Rosco lleno de tensión en la víspera de Reyes, quedándose muy cerca de lograr el premio millonario frente a Manu.

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo comenzó igualado, con Manu ligeramente por delante tras la primera vuelta. Sin embargo, Rosa mantuvo la calma y fue sumando aciertos hasta superar a su rival.

Con 23 respuestas correctas y segundos aún en el reloj, la gallega rozó el bote de 2.584.000 euros. Manu, por su parte, tendrá que enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa de Pasapalabra.

