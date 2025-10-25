Publicidad
Rosa roza el bote de Pasapalabra con 23 aciertos y supera a Manu en un Rosco histórico
La concursante gallega vence a Manu tras un duelo ajustado y deja el bote de Pasapalabra en más de 2,3 millones de euros, récord del programa.
El Rosco de Pasapalabra ha vivido un enfrentamiento de alto nivel con Rosa como protagonista. La gallega ha logrado 23 aciertos, quedándose a solo dos letras del bote de 2.296.000 euros. Su precisión y estrategia le han permitido mantener la ventaja frente a Manu durante toda la prueba.
El duelo, cargado de emoción, ha estado acompañado por la actuación en directo de Javi Cantero y el tradicional poema de despedida del concursante. Rosa ha sabido administrar el tiempo y arriesgar en el momento justo, firmando una victoria que deja el bote en su cifra más alta histórica.