Rosa roza el bote de Pasapalabra con 23 aciertos y supera a Manu en un Rosco histórico

El Rosco de Pasapalabra ha vivido un enfrentamiento de alto nivel con Rosa como protagonista. La gallega ha logrado 23 aciertos, quedándose a solo dos letras del bote de 2.296.000 euros. Su precisión y estrategia le han permitido mantener la ventaja frente a Manu durante toda la prueba.

El duelo, cargado de emoción, ha estado acompañado por la actuación en directo de Javi Cantero y el tradicional poema de despedida del concursante. Rosa ha sabido administrar el tiempo y arriesgar en el momento justo, firmando una victoria que deja el bote en su cifra más alta histórica.