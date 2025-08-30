Rosa revela a qué le recuerda el número 197 en Pasapalabra: “Rafa y Orestes”

Rosa ha llegado a su programa número 197 en Pasapalabra, igualando la marca de Rafa Castaño y acercándose al bicentenario. La cifra también recuerda el histórico bote de 2.272.000 euros.

Al ser preguntada por Roberto Leal, Rosa ha mencionado a Rafa y Orestes, protagonistas de ese número. Además, ha destacado su duelo con Manu, que iguala el récord de permanencia en el programa.