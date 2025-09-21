Publicidad
Pasapalabra
Rosa se queda a un paso del bote millonario tras un emocionante Rosco final
La concursante gallega de Pasapalabra rozó el bote de 2.128.000 euros, quedándose a una sola palabra de completar El Rosco en su programa número 209.
En Pasapalabra, Rosa vivió uno de los momentos más tensos al quedarse a una sola palabra del bote. Tras acertar la J y la G, solo le faltaba la X para completar El Rosco.
La definición era “nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa respondió “Nexus”, pero la respuesta no era correcta, quedándose así a las puertas del gran premio.