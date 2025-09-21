Rosa se queda a un paso del bote millonario tras un emocionante Rosco final

En Pasapalabra, Rosa vivió uno de los momentos más tensos al quedarse a una sola palabra del bote. Tras acertar la J y la G, solo le faltaba la X para completar El Rosco.

La definición era “nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa respondió “Nexus”, pero la respuesta no era correcta, quedándose así a las puertas del gran premio.