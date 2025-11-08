Rosa se queda sin completar el ¿Dónde están? por un segundo

Rosa ha rozado el pleno en el ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar. La concursante, que confesó su admiración por ‘Abre los ojos’, se ha quedado fuera de tiempo por apenas un segundo. Roberto Leal confirmaba el ajustado desenlace mientras el equipo naranja lamentaba la oportunidad perdida.

El reto ha estado repleto de tensión, con continuos fallos hasta que Rosa encontró la secuencia correcta justo al final. Sin embargo, la revisión determinó que su última respuesta había llegado fuera de plazo