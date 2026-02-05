Rosa protagoniza una divertida confusión al 'invitar' a Candela González a que regrese a Pasapalabra

Antes de empezar El Rosco, Manu ha tomado la palabra para agradecer a los invitados su compañía y dedicarles su ya habitual poema, dirigido en esta ocasión a Marwán, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González. Después, Rosa también ha querido expresar su agradecimiento y destacar lo agradable que había sido reencontrarse con dos de ellos y conocer a los otros dos.

El momento curioso ha llegado al desear a Candela que volviera pronto a Pasapalabra. La concursante ha reconocido entre risas que no tenía control sobre quién venía y que ni siquiera sabía si ella seguiría allí cuando eso ocurriera. Para salir del apuro, ha ironizado diciendo que era "una simple concursante", comentario que Roberto Leal ha acompañado con humor para cerrar la escena.