Manu pone el broche a sus poemas en Pasapalabra con versos llenos de ingenio para Marwan y los invitados
El concursante ha despedido a Marwan, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González con un poema que, en ese momento, no se sabía que sería el último que haría.
Manu no sabía que el poema que dedicó a Marwan, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González sería el último de su aventura en Pasapalabra. Con la conquista del bote ya anunciada como inminente, sus versos del programa 436 toman un valor especial. Fiel a su estilo, ha jugado con los nombres de cada invitado y ha desplegado ese ingenio que se ha convertido en uno de sus sellos.
El guiño final al cantante ha sido el más celebrado. Encontrar un verso para Marwan parecía complicado, pero Manu lo ha resuelto con humor: "Los dulces no a‑Marwan". El plató ha reaccionado al instante, y Roberto Leal ha destacado ese remate inesperado que ha convertido el poema en un momento memorable.