Rosa enciende las alarmas del bote tras una primera vuelta fulgurante de 22 aciertos en El Rosco

La concursante alcanzó casi el pleno en apenas cuatro jugadas, quedándose a tres letras del bote de 2.680.000 euros en un duelo muy igualado con Manu.

Rosa volvió a demostrar su velocidad en El Rosco al encadenar dos turnos brillantes de seis y nueve aciertos, situándose en solo cuatro jugadas a tres letras del bote de Pasapalabra. La diferencia de tiempo entre ambos concursantes fue mínima, apenas un segundo, y la coruñesa llegaba reforzada tras romper su mala racha en el ¿Dónde Están?, dejando una reflexión ejemplar sobre competición y cooperación.

En un duelo muy competido, Manu no perdió de vista a su rival, pero Rosa completó la primera vuelta con 22 aciertos y aún casi medio minuto para pensar las letras pendientes. La expectación creció al máximo con la posibilidad real de sorpresa… o de una remontada del madrileño.

