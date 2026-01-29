Rosa enciende las alarmas del bote tras una primera vuelta fulgurante de 22 aciertos en El Rosco

Rosa volvió a demostrar su velocidad en El Rosco al encadenar dos turnos brillantes de seis y nueve aciertos, situándose en solo cuatro jugadas a tres letras del bote de Pasapalabra. La diferencia de tiempo entre ambos concursantes fue mínima, apenas un segundo, y la coruñesa llegaba reforzada tras romper su mala racha en el ¿Dónde Están?, dejando una reflexión ejemplar sobre competición y cooperación.

En un duelo muy competido, Manu no perdió de vista a su rival, pero Rosa completó la primera vuelta con 22 aciertos y aún casi medio minuto para pensar las letras pendientes. La expectación creció al máximo con la posibilidad real de sorpresa… o de una remontada del madrileño.