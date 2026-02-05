Rosa deja El Rosco al límite con 23 aciertos y Manu encara una presión enorme para evitar la Silla Azul

Los nervios han marcado uno de los enfrentamientos más intensos entre Manu y Rosa en Pasapalabra, con un bote de 2.710.000 euros que ha elevado aún más la tensión. Con 158 segundos acumulados, el madrileño ha afrontado el reto con una táctica tranquila y ha cerrado la primera vuelta con 16 aciertos.

Rosa ha seguido un camino prudente y se ha situado en 19 letras al terminar su primera vuelta, sumando otra más acto seguido. En la fase decisiva, la coruñesa ha logrado llegar hasta los 23 aciertos, quedándose a solo dos del bote y dejando a Manu en una situación límite con sus 16 aciertos. Ahora, la incógnita es clara: ¿remontará o tendrá que pasar por la Silla Azul?