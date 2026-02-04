Pablo afronta un inesperado choque con su pasado cuando Marisol reaparece en la fábrica

Marisol irrumpe en la colonia y provoca un inesperado reencuentro con Miguel, quien siempre la consideró su amor ideal. La joven, que fue secretaria del padre de los Salazar, revoluciona la dinámica familiar nada más llegar en Sueños de libertad.

La tensión escala cuando Pablo descubre que fue amante de Marisol y ella confiesa haber vuelto específicamente por él. Aunque Pablo insiste en que todo quedó atrás y reafirma su amor por su esposa, Marisol no parece dispuesta a marcharse sin resolver cuentas pendientes.