Elena Furiase revela en Pasapalabra la curiosa conexión familiar entre Kevin Costner y sus padres

Elena Furiase ha cerrado su participación en Pasapalabra con una victoria muy especial en La Pista. En su último enfrentamiento contra Javier Veiga, la película propuesta parecía diseñada para ella, algo que incluso sorprendió al presentador. Aunque la banda sonora era evidente, su rival no ha logrado identificarla, lo que ha generado la broma de si se había dejado ganar.

Tras conseguir el pleno, la actriz ha desvelado que El Guardaespaldas es la película de sus padres. Ha recordado el parecido público entre su padre, Guillermo Furiase, y Kevin Costner, y cómo Lolita llegó a tener una foto del actor en su mesita, que su marido creyó durante años que era de él. Además, ha explicado que su padre fue durante mucho tiempo, como representante de su madre, su 'guardaespaldas', reforzando ese vínculo especial con la historia.