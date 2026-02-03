El científico español Barbacid revela un avance sin precedentes contra el cáncer de páncreas en El Hormiguero

El doctor Mariano Barbacid detalla en El Hormiguero una investigación que ha conseguido hacer desaparecer tumores de páncreas en animales sin que vuelvan a aparecer, algo inédito en este tipo de cáncer especialmente agresivo.

Barbacid señala que se emplearon tres estrategias conjuntas para lograrlo y resalta que los ensayos llevan años de trabajo intenso. Anunció que pronto una empresa lanzará un nuevo fármaco, distinto de la quimioterapia tradicional, que podría prolongar la vida de los pacientes con este diagnóstico.