El Hormiguero
El científico español Barbacid revela un avance sin precedentes contra el cáncer de páncreas en El Hormiguero
Mariano Barbacid explica cómo su equipo ha logrado eliminar tumores de páncreas en ratones sin resistencias y anuncia un fármaco que podría cambiar el tratamiento de esta enfermedad.
El doctor Mariano Barbacid detalla en El Hormiguero una investigación que ha conseguido hacer desaparecer tumores de páncreas en animales sin que vuelvan a aparecer, algo inédito en este tipo de cáncer especialmente agresivo.
Barbacid señala que se emplearon tres estrategias conjuntas para lograrlo y resalta que los ensayos llevan años de trabajo intenso. Anunció que pronto una empresa lanzará un nuevo fármaco, distinto de la quimioterapia tradicional, que podría prolongar la vida de los pacientes con este diagnóstico.