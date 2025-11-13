Rosa se planta en El Rosco con 21 aciertos y deja la última jugada en manos de Manu

El Rosco comenzó con ventaja para Manu, que supo administrar sus segundos y llegó a igualar a Rosa con 21 aciertos. La gallega, sin margen, decidió no arriesgar en la última letra.

La jugada final quedó en manos de Manu, pendiente de aceptar el pacto implícito. El suspense se mantuvo hasta el último segundo en un enfrentamiento trepidante en Pasapalabra.