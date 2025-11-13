Publicidad
Pasapalabra
Rosa se planta en El Rosco con 21 aciertos y deja la última jugada en manos de Manu
Tras un duelo marcado por la igualdad, la concursante gallega opta por no responder en el último segundo, evitando el riesgo y dejando abierta la resolución del enfrentamiento.
El Rosco comenzó con ventaja para Manu, que supo administrar sus segundos y llegó a igualar a Rosa con 21 aciertos. La gallega, sin margen, decidió no arriesgar en la última letra.
La jugada final quedó en manos de Manu, pendiente de aceptar el pacto implícito. El suspense se mantuvo hasta el último segundo en un enfrentamiento trepidante en Pasapalabra.