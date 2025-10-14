Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco tras una remontada estratégica

Manu ha comenzado con ventaja y ha completado la primera vuelta con 20 aciertos. Rosa, tras un error con ‘intercity’, ha logrado remontar y alcanzar los 22.

La coruñesa se ha plantado con ese marcador, dejando a Manu con la presión de acertar una más sin fallar. El Rosco de Pasapalabra ha quedado abierto hasta el último segundo.