Rosa López y la separación de Iñaki: su entorno señala una relación “muy narcisista”

La separación de Rosa López sigue generando reacciones y nuevas declaraciones cercanas a la cantante. Durante una conversación en Y ahora Sonsoles, personas de su entorno aseguraron que la artista habría vivido una relación complicada en la que “le gusta ser más protagonista que novia”.

Además, explicaron que la ruptura no habría sido una sorpresa para quienes conocían la situación desde dentro. Las palabras emitidas en el programa de Antena 3 ponen el foco en el desgaste personal de la cantante tras el final de su relación sentimental.

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