Pasapalabra
Rosa López se la juega en el último segundo y deja El Rosco en suspense con 22 aciertos
La cantante arriesga en su duelo contra Manu y falla en el último instante, dejando abierta la posibilidad de remontada tras una intensa prueba marcada por la estrategia y la tensión.
Rosa completó la primera vuelta con 19 aciertos y sumó dos más en el mismo turno. Con solo dos segundos de ventaja, decidió arriesgar y respondió la última letra sin margen de corrección.
El fallo dejó El Rosco abierto en Pasapalabra y la emoción en su punto más alto. Manu, que había comenzado con más tiempo, se acercó con 20 aciertos, manteniendo viva la posibilidad de remontada.