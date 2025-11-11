Rosa López deslumbra en Pasapalabra con un pleno inesperado

El equipo azul llegaba con presión al ¿Dónde Están? en Pasapalabra Rosa, la concursante, eligió el panel sobre Gregory Peck y Rosa López, en su primer turno, logró un pleno que dejó sin palabras a todos los presentes.

Roberto Leal felicitó a la cantante tras su acierto total. “¡Qué subidón!”, exclamó la invitada, emocionada por completar el panel en un programa marcado por la dificultad en otras pruebas.