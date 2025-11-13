Publicidad
Pasapalabra
Rosa logra una victoria agónica en La Pista cuando apuntaba al pleno
La concursante reconoció desde el inicio la canción de U2, pero la precipitación le complicó la prueba y terminó ganando cuando ya solo quedaba un segundo en juego.
Rosa sabía parte de la respuesta desde el principio, el grupo de su canción en La Pista, pero falló en su primer intento precisamente con lo importante, con el tema, y tuvo que seguir jugando. Manu, sin opciones claras, bromeó sobre su mala racha en la prueba musical de Pasapalabra.
Finalmente, con apenas un segundo disponible, Rosa acertó el título y se llevó la victoria. “Me pudo el ansia”, confesó tras un duelo que mantuvo la tensión hasta el final.