Rosa se juega el todo por el todo en su programa 300 tras un error que pone máximo suspense a El Rosco

Rosa afrontó un Rosco decisivo en su programa 300, en un duelo marcado por la igualdad con Manu. Aunque ambos llegaron a un empate a 22 aciertos, la gallega había cometido un fallo previo que la obligaba a arriesgar para evitar la Silla Azul. La tensión aumentó cuando admitió que iba perdida en los marcadores, ya que los concursantes no ven su recuento durante la prueba.

El duelo reflejó el altísimo nivel de ambos, con jugadas brillantes de nueve aciertos consecutivos. Sin embargo, Rosa sufrió un tropiezo inesperado con "vándalo" en su segunda vuelta, reduciendo al mínimo su margen de maniobra. El desenlace quedó en un punto crítico en una tarde especialmente simbólica para ella, al cumplir 300 programas en Pasapalabra.