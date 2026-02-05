Bosco, el nuevo becario con ideales propios que redefine su camino en Perdiendo el juicio

Bosco, personaje interpretado por Daniel Ibáñez, irrumpe en el bufete de Gabriel decidido a romper con su pasado privilegiado. Hijo de un juez, su objetivo es demostrar que su vocación va más allá de su apellido.

La trama explora el choque entre sus ideales de justicia social y las exigencias diarias del despacho, planteando un arco de evolución marcado por la tensión entre su herencia y su deseo de defender causas pobres.