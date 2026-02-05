Andrés toma una decisión extrema contra María y reclama la intervención de la Guardia Civil

La tensión acumulada entre María y Andrés alcanza un punto crítico cuando él, frustrado por la negativa de ella a decidir entre nulidad o separación, decide llamar a la Guardia Civil para denunciarla por adulterio.

La actitud desafiante de María, que se burla de la amenaza de Andrés y rechaza ceder, desencadena la resolución de él de actuar llevándolo hasta instancias oficiales en Sueños de libertad.