El Hormiguero convierte a la familia Sánchez Saborido en protagonistas de un hilarante duelo musical

La familia Sánchez Saborido visitó El Hormiguero para relatar sus experiencias grabando El capitán en Japón, compartiendo anécdotas del viaje ante los presentadores.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas pusieron a prueba el oído musical de padres e hijas con un desafío que mezcló canciones de múltiples épocas y estilos, generando momentos tan tensos como desternillantes.