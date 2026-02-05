Publicidad
EL HORMIGUERO
El Hormiguero convierte a la familia Sánchez Saborido en protagonistas de un hilarante duelo musical
Durante su visita para hablar de El capitán en Japón, Joaquín Sánchez y Susana Saborido compitieron con sus hijas Daniela y Salma en un juego musical creado por Trancas y Barrancas, provocando risas en El Hormiguero.
La familia Sánchez Saborido visitó El Hormiguero para relatar sus experiencias grabando El capitán en Japón, compartiendo anécdotas del viaje ante los presentadores.
Después de la entrevista, Trancas y Barrancas pusieron a prueba el oído musical de padres e hijas con un desafío que mezcló canciones de múltiples épocas y estilos, generando momentos tan tensos como desternillantes.