Una noche de karaoke en Japón termina con reproches y risas entre Joaquín y Susana Saborido

En el primer programa de El capitán en Japón, Joaquín y su familia vivieron un momento sorprendente en un karaoke al estilo japonés, donde Susana Saborido no dudó en reprender al exfutbolista con la frase “Tú eres un grillo mojao”, generando carcajadas entre Salma y Daniela.

El ambiente desenfadado continuó cuando las hijas discutieron por ver quién cantaba mejor y Joaquín se mostró indignado porque querían poner una canción de Jennifer López, mientras todos disfrutaban de las salas privadas del local.